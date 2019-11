In Italia aumenta la domanda di investimenti “sostenibili”

Milano. La predisposizione a conservare i soldi sotto il materasso non è un’attitudine solo italiana – dicono gli ultimi dati dell’European banking authority, svelati dal Sole 24 Ore, secondo i quali la liquidità depositata ma non investita nelle banche dell’Eurozona ha superato per la prima volta la soglia di 10 mila miliardi, pari a due terzi del pil dell’area. E’ tutta italiana, invece, la persistente ignoranza in tema di investimenti finanziari che colloca il nostro paese al penultimo posto nella...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.