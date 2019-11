Il giusto schiaffo al Parlamento

Il Consiglio di stato è tornato ancora una volta a decidere della legittimità delle proroghe legislative in materia di concessioni demaniali marittime. Ma questa volta ha aggirato legittimamente le resistenze corporative avallate dal legislatore nazionale. Come è noto, il Parlamento italiano ha più volte prorogato le concessioni demaniali che secondo l’ordinamento europeo avrebbero dovuto essere oggetto di una regolare procedura d’evidenza pubblica. In maniera altrettanto decisa, la giurisprudenza amministrativa italiana ha reiteratamente contestato il potere del legislatore di infischiarsene degli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.