Roma. “Decantiamo Milano, ma a differenza di un tempo oggi questa città attrae ma non restituisce quasi più nulla”, ha dichiarato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano in un convegno organizzato dall’Huffington Post e dalla Fondazione Feltrinelli a Milano. “La sua centralità, importanza, modernità e la sua capacità di essere protagonista delle relazioni e interconnessioni internazionali non restituisce quasi niente all’Italia”, ha detto sempre a proposito del capoluogo lombardo. Le parole dell’esponente del Pd hanno suscitato molte reazioni, anche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.