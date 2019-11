“Con il disastro dell'Ilva è l'Europa che esce dall'Italia”

Ospite di Tagadà su La7 il direttore Claudio Cerasa ha commentato l'attuale situazione politica a cominciare dalla vicenda Ilva: “Io sono dell'idea che questa maggioranza di governo è una maggioranza sbagliata che nasce per un causa giusta che è quella non di fermare Salvini, ma di fermare il salvinismo e la tentazione di un leader di acquisire pieni poteri per mettere l'Italia al confine dell'Europa e dell'euro. Ora la candela è l'immagine di un governo che ha una piccola luce perché nasce con la luce di essere a favore dell'Europa e contro quel progetto. Ma nel momento in cui si è andato a produrre il caso Ilva quella candela ha cominciato a spegnersi. Perché il governo doveva dare più affidabilità, riportando l'Italia nel perimetro dell'Europa anche dal punto di vista simbolico. Invece, grazie al disastro dell'Ilva, è l'Europa che sta uscendo dall'Italia. E anche dal punto di vista dell'affidabilità quello è un gigantesco cartello che segnala alle imprese di non venire a investire nel nostro paese”.