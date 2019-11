Nuovo DS 3 Crossback: il 100% elettrico di casa Citroen

La casa francese Citroen è pronta al lancio del DS 3 Crossback, un Suv elettrico di medie dimensioni (lunghezza: 4,12 ruote da 690mm e cerchi da 18) e senza emissioni da combustione.

“DS 3 Crossback si inserisce perfettamente nella seconda generazione di prodotti DS: leadership tecnologica e raffinatezza unica", ha detto Yves Bonnefont, ceo di DS Automobiles. "Con DS 3 Crossback, DS Automobiles scrive un nuovo capitolo della sua storia: quello dell’elettrificazione. Nella sua versione E-Tense, DS 3 Crossback è 100 % elettrica, senza compromessi sullo stile e sulle prestazioni”, ha spiegato Bonnefont, intervenuto alla presentazione del modello francese che si inserisce in un mercato attento alle emissioni e che strizza sempre più l'occhio ai Suv di medie dimensioni.

Allo stesso modo, anche Eric Apode, Direttore Sviluppo Prodotti di DS Automobiles, ne loda le caratteristiche: "Gli appassionati del bello saranno sedotti dal suo design scultoreo, la creatività dei suoi interni e la cura dedicata fino ai minimi dettagli. Le tecnologie all’avanguardia garantiranno ai nostri clienti un’esperienza di guida piena di conforto, benessere, serenità e piacere, su tutte le tipologie di percorso e di utilizzo, che sia con la motorizzazione termica o 100% elettrica. DS 3 Crossback è un concentrato di valori di DS: raffinatezza e tecnologia in una linea compatta. Questo momento rappresenta una tappa determinante per lo sviluppo e la crescita di DS Automobiles."

E dalle prime impressioni sembra che i due manager Citroen abbiamo ragione. Andando a vedere le immagini del nuovo prodotto francese, le grandi dimensioni delle ruote, la lunghezza contenuta, il nuovo design e gli interni completamente rivisti e in parte derivati dalla DS 7, il prodotto sembra in effetti soddisfare i requisiti e desideri di molti automobilisti.

Il gruppo francese negli ultimi anni ha ricreato quelle linee guida e stilistiche identificative del marchio del leone, trovando su questa nuova auto la DS WINGS cesellata e scolpita, fari a LED verticali e i gruppi ottici allungati DS MATRIX LED VISION e un cofano che sembra di dimensioni anche maggiori per lo sviluppo orizzontale e dalle forme senza dubbio generose. Rimanendo alle prime impressioni stilistiche, colpiscono i profili dei vetri invisibili, le maniglie delle portiere a scomparsa, perfettamente integrate nella carrozzeria, la linea del tetto pulita, senza antenna in vista.

Di serie, in questo caso, c'è anche l'estrema personalizzazione dell'auto, infatti sarà possibile scegliere tra 10 temi per i cerchi e le 10 tinte per la carrozzeria, senza trascurare i 3 colori del tetto. Tutto inizia all’esterno: 10 temi per i cerchi, 10 tinte per la carrozzeria (tra cui il nuovo Blu Millenium della dream-car DS X E-Tense) e 3 colori del tetto sono la base della personalizzazione del veicolo. Una grande scelta di combinazioni per proporre una possibilità di personalizzazione ai massimi livelli.

Sotto al cofano troviamo un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che sviluppa ben 136 CV per una coppia di 260 Nm. Le batterie sono agli ioni di litio da 50W e sono posizionato sotto il pianale per bilanciare i pesi dell'auto. Questo allestimento permette di avere un'autonomia di 320 km (dati forniti dalla casa madre). Le prestazioni di questa configurazione vedono una accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi e una velocità massima di 150 km/h.

In attesa di una prova qui in redazione, vi lasciamo alla gallery.