Alitalia può volare senza di noi

La proposta scritta che secondo indiscrezioni concordi è stata inviata da Lufthansa al ministero dello Sviluppo economico e a Fs per entrare nel capitale di Alitalia con una cifra tra 150 e 200 milioni, pari a una quota del 15-20 per cento, mette i futuri azionisti italiani (Fs, Atlantia e ministero dell’Economia), e la politica di fronte a una opportunità irripetibile: quella di privatizzare realmente l’azienda seppellendo l’idea di rifarne una compagnia di bandiera in nome di ridicoli interessi turistici...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.