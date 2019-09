Via la revoca, il negoziato tra Atlantia e il governo sterza sulle tariffe

Milano. Le dichiarazioni del neo ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, la quale ha escluso l’ipotesi di una revoca della concessione autostradale al gruppo Atlantia ricordando che non è prevista dal programma del governo giallorosso dove si parla solo di “revisione” dei contratti in essere, pone un interrogativo. Per il M5s, che dal crollo del Ponte di Genova, aveva chiesto la revoca della concessione rappresenta una fuga in avanti e sarà potenziale terreno di scontro nel Conte Bis, un po’...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.