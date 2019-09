I giallorossi vogliono investire in edilizia popolare? Citofonare Cdp

Il nuovo governo focalizzerà il suo lavoro sui punti di un programma comune redatto da Pd e M5s. Il testo vede al punto numero 8 – sono 29 in totale – una risposta all'emergenza abitativa: “Occorre prevedere un piano di edilizia residenziale pubblica volto alla ristrutturazione del patrimonio esistente e al riutilizzo delle strutture pubbliche dismesse, in favore di famiglie a basso reddito e dei giovani; adeguare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alle locazioni; rendere più trasparente la contrattazione in materia di locazioni”. Parafrasando, il governo rossogiallo mette subito in chiaro che si impegnerà a fronteggiare le istanze abitative delle migliaia di persone – 650 mila circa lungo la penisola – che attendono di accedere a un'abitazione popolare. Ma il nuovo esecutivo presieduto da Conte potrebbe mitigare il disagio di buona parte di queste famiglie indigenti senza incidere sulla manovra.

In che modo? Riposano in un conto della Cassa Depositi e Prestiti diverse centinaia di milioni di euro legati al fondo ex Gescal. La Gestione Case dei Lavoratori (Gescal) è un fondo vincolato che può essere utilizzato solamente per l'edilizia popolare. Il governo riparte alle regioni i finanziamenti, queste definiscono una programmazione, infine i comuni e gli enti preposti si occupano della realizzazione delle opere. Fino al '96 una percentuale infinitesimale veniva trattenuta in busta paga a ogni lavoratore per finanziare tale fondo. Poi sono cessati i prelievi. Alcune regioni in questi anni hanno utilizzato queste risorse; altre, soprattutto al centro e nel sud non hanno usufruito del fondo o hanno investito il denaro pubblico in modo parziale. E’ difficile stimare la somma precisa che le regioni non hanno ancora speso: la Cdp aggiorna i propri tabulati mano a mano che le regioni comunicano all'istituto i nuovi interventi sponsorizzati dal fondo. Gli ultimi dati ufficiali della Cdp, che il Foglio ha letto, risalgono al 30 giugno del 2013. A quella data le regioni avevano ancora a disposizione circa un miliardo. Le regioni del Meridione e del centro Italia risultavano come quelle più avare: la Puglia figurava al primo posto con 344 milioni, a seguire la Sicilia con 267 milioni, e il Lazio con 198 milioni. In un'interrogazione parlamentare del 31 ottobre 2018 il deputato Federico Fornaro elencava i dati pubblicati dal “Salvagente” in un'inchiesta di due anni prima. Secondo il mensile, il conto corrente della Cdp relativo ai fondi ex Gescal contiene più di 2,5 miliardi di euro. Al 2016 la Puglia aveva ancora 313 milioni di euro da spendere, mentre il Lazio aveva lasciato intonsi i suoi 198 milioni. Un articolo pubblicato su Fanpage a inizio agosto parla di 194 milioni ancora inutilizzati per il Lazio, di cui 40 milioni vincolati alla ripartizione di case Ater. Il calcolo, per essere corretti, sarebbe quindi di 154 milioni congelati.

Il sindacato Unione Inquilini sostiene che ad oggi nel conto della Cdp riposino ancora diverse centinaia di milioni. Quello che potrebbe fare il nuovo governo è sbloccare queste risorse inutilizzate. A partire da Roma, dove un tira e molla tra comune, grillino, e regione a guida Pd blocca da anni l'investimento della quota regionale ancora inutilizzata. Ora però la situazione potrebbe sbloccarsi. La scorsa settimana il vertice del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, a cui hanno preso parte, tra gli altri, comune e regione, ha deciso di rimandare a data da definirsi lo sgombero dei palazzi di viale del Caravaggio a Tor Marancia. Il Campidoglio, dopo la lunga stagione di sgomberi promossi dall'amministrazione Raggi, ha scelto di abbracciare le istanze della regione guidata da Zingaretti, che avversa gli sgomberi. Trovata l'intesa su un punto chiave dell'emergenza abitativa, il governo rossogiallo potrebbe liberare decine di milioni che da più di vent'anni aspettano di essere investiti in edilizia popolare.