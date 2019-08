Nell’ultima conferenza stampa Mario Draghi ha sottolineato la situazione critica della manifattura europea, soprattutto delle due principali, l’italiana e la tedesca, che rischiano di entrare in recessione per le tensioni internazionali, dalla Brexit alla guerra commerciale (ora anche monetaria) tra Cina e America. Ha sostenuto che per reagire a questo pericolo servono stimoli governativi, cioè riduzioni fiscali consistenti, come strumento indispensabile per la crescita. La Germania ha risposto picche, per bocca del suo ministro delle Finanze, Olaf Scholz, che...

