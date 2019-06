Tira aria di bufera sul pil 2019

Il secondo calo della produzione industriale dall’inizio dell’anno (dai dati Istat risulta che ad aprile è diminuita dello 0,7 per cento rispetto a marzo e dell’1,5 per cento rispetto ad aprile 2018) è una brutta sorpresa per l’Italia e una nuova doccia fredda per il governo gialloverde la cui tenuta è già in bilico. Le previsioni erano in larga parte di un aumento molto risicato (+ 0,1 per cento), ma pur sempre un aumento. Invece la flessione è consistente e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.