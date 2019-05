Spegnete le sirene protezioniste

Riferiscono le cronache che John Elkann, durante la trattativa per la fusione tra Fca e Renault, abbia vivamente consigliato al partner francese di non includere nel board della nuova società rappresentanti del ministero dell’Economia. È presto per sapere se il consiglio, opportuno, sarà accolto. Ma a suo tempo la pretesa francese di aumentare i diritti di voto nella Régie a scapito di Nissan, fu la miccia che scatenò la rivolta giapponese contro le ambizioni stataliste parigine. Meglio rimuovere il problema...

