Un occhio ai sondaggi e uno allo spread

In questo periodo di campagna elettorale vanno per la maggiore i manifesti elettorali, i santini dei candidati e ancor di più i selfie e le foto sui social network. Non è certamente il periodo più adatto per sfogliare il bollettino della Banca centrale europea, ma è un documento che la classe dirigente – e in particolare quella di governo – dovrebbe leggere se ha nel suo orizzonte politico uno sguardo che vada oltre elezioni, non diciamo di legislatura, ma che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.