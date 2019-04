Gilets jaunes, merci. È merito vostro se, a sorpresa, stavolta la Francia precede la Germania: contro l’aumento scarso del prodotto interno lordo di mezzo punto previsto per quest’anno da Belino, Parigi registrerà una crescita di 1,3 punti percentuali. Niente di straordinario, per carità. Ma bisogna risalire al 2005 per trovare una tale forbice nella crescita economica a favore di Parigi rispetto al vicino d’oltre Reno, da sempre il partner forte, almeno sul piano economico, dell’asse portante dell’Eurozona. Un dato confortato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.