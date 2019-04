Fiat si trova in mezzo alla transizione più complessa della storia

Se il destino non avesse disposto diversamente, la data del 12 aprile 2019 avrebbe avuto un ben diverso rilievo per Fiat Chrysler ed Exor. Era il giorno stabilito per il passaggio delle consegne di Sergio Marchionne, che dopo quindici anni avrebbe dovuto cedere ad altri la guida del gruppo che aveva costruito. Se le cose fossero andate com’era previsto, sarebbe stata una giornata di celebrazioni, l’occasione per un omaggio alla figura di un manager anomalo, che era entrato...

