Roma. Il lieve aumento della produzione industriale registrata dall’Istat a febbraio (più 0,8 per cento rispetto al mese prima) è un segnale positivo, ma non deve mettere in ombra i dati più preoccupanti che riguardano la filiera automobilistica. La produzione di autoveicoli in Italia è diminuita dell’11 per cento a febbraio su base annua e nella media dei primi due mesi la flessione tendenziale è del 18 per cento, come dicono i dati preliminari di Anfia. La produzione di automobili...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.