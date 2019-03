La manina rossa che lega M5s e Pd

L’introduzione per legge di un salario minimo orario è destinata a promuovere una sostanziale convergenza il M5s e il Pd, attraverso la regia della Cgil (con appresso le altre confederazioni). In Commissione lavoro del Senato è iniziato da un paio di settimane l’esame di due disegni di legge: uno – AS 310 – a prima firma Laus, presentato da alcuni senatori di sinistra (pare però che il Pd non lo riconosca come iniziativa del partito); l’altro – AS 658 –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.