Evitare il déjà-vu bancario

Il fatto che il Tribunale europeo abbia accolto i ricorsi italiani contro la decisione della Commissione europea di considerare come “aiuto di stato” l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) nella vicenda Tercas, la ex cassa di risparmio di Teramo, avrà molti effetti, compreso quello di riabilitare la Banca d’Italia che in questa vicenda ha dimostrato una sostanziale indipendenza dagli organismi europei. Peccato che il presidente designato della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, il senatore pentastellato Gianluigi Paragone,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.