Come risparmiare sulle bollette luce e gas

I mesi invernali sono la cartina di tornasole per valutare la convenienza del proprio contratto di fornitura luce e gas. Le domande sono sempre le stesse: quanto incide il costo del riscaldamento, come ridurre i consumi e come tenere sotto controllo il budget? Per chi è intenzionato a tagliare i costi della bolletta, il primo punto di riferimento sono i comparatori online, strumento prezioso per confrontare le Offerte Energia più vantaggiose. Chi è indeciso, inoltre, può farsi allettare dagli sconti e dai bonus previsti dai diversi operatori: il risparmio viene dilazionato in bolletta e risulta più o meno consistente a seconda del contratto in questione.

Vediamo più nel dettaglio alcune delle proposte disponibili per chi è interessato a cambiare operatore. Tra le offerte luce più vantaggiose del momento – valida ancora per pochi giorni – spicca Illumia Love Edition, da cogliere al volo e dedicata a tutti gli ‘innamorati’ del risparmio. Il prezzo è decisamente allettante con un costo pari a 0,04300 euro/kWh. Chi desidera attivare anche l’utenza gas può contare su una tariffa unica pari a 0,2000 euro/smc. L’offerta è riservata ai nuovi clienti (con fornitura già attiva presso un altro gestore) mentre la quota di prezzo bloccato – per 12 mesi – incide per circa il 50% in bolletta.

Chi vuole andare più sul sicuro può valutare le offerte gas e luce di Eni. Rispetto al prezzo energia tutelato luce, Scelta Sicura promette uno sconto del 20% fino al 30 giugno 2020, con corrispettivo luce bloccato per ulteriori sei mesi dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Anche in questo caso non mancano gli incentivi per attivare anche la fornitura gas. L’offerta LinkBasic propone corrispettivi gas e luce fissi per 12 mesi (rispettivamente 0,27 euro/smc e 0,0675 euro/kWh), con uno sconto del 10% per chi sceglie il servizio di bolletta digitale e l’addebito diretto.

I corrispettivi luce e gas risultano invece bloccati per 24 mesi per chi sceglie l’offerta LinkPlus, con la possibilità di scegliere tra due opzioni luce: monoraria e bioraria. Chi attiva la promozione online, inoltre, può accedere a uno sconto di 40 euro ripartito in 12 mesi. Anche in questo caso c’è la possibilità di sostenere l’Energia Verde, sottoscrivendo a propria discrezione la relativa opzione al costo di 2 euro al mese, per consumare energia elettrica completamente prodotta da fonti rinnovabili. Chi, invece, sogna una casa più intelligente, può ottenere un buono da 50 euro per l’acquisto di prodotti smart home e, inoltre, approfittare dell’installazione di kit termostato e di pacchetti di assistenza e manutenzione.

Tra le offerte gas da tenere in considerazione c’è anche Edison Web Gas, attivabile entro il 21 febbraio. La tariffa è di 0,260 euro/smc, con prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi. Anche questa offerta – attivabile esclusivamente online – può essere configurata a piacere scegliendo tra vari servizi di assistenza, domotica e risparmio. La scelta più gettonata è Casa Relax Gas, comprensiva di assicurazione con pronto intervento in caso di guasto.

Un’altra possibilità per risparmiare, infine, è accedere ai bonus luce e gas previsti per le famiglie che rispettano precisi requisiti ISEE. Lo sconto sulla fornitura copre 12 mesi ed è calcolato in proporzione alla dichiarazione ISEE. La domanda può essere presentata al CAF o presso gli uffici pubblici del proprio comune di residenza.