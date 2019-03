L’Europa e Margrethe

Non c’è equità senza concorrenza e non c’è concorrenza senza responsabilità. La legge deve tutelare cittadini e consumatori dalle truffe, ma non può diventare un paravento contro i loro errori di valutazione. Lo ha confermato, in audizione di fronte al Parlamento italiano, la Commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager, che tra le altre cose si è soffermata sui rimborsi ai risparmiatori delle banche. Il nocciolo del suo intervento è semplice: il ristoro è dovuto ad azionisti e obbligazionisti solo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.