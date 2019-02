Ecco quanti sono i contratti inghiottiti nel buco nero del decreto dignità

Fino a ora si parlava di stime e proiezioni, dati parziali o locali. Adesso gli effetti del decreto dignità sono invece tracciabili lungo tutto il paese, e non sono positivi. Almeno secondo Assolavoro, l'associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il Lavoro, che ieri ha fornito i dati relativi al periodo luglio-dicembre 2018 per i contratti in somministrazione: se i lavoratori a tempo indeterminato crescono di 11.298, quelli con un contratto a termine si riducono di 50.338. Il risultato è che i contratti in somministrazione sono calati di 39mila unità (-8,5 per cento) in sei mesi. Assolavoro aveva già fotografato la situazione a novembre, soffermandosi sulla Lombardia: nel periodo luglio-settembre le imprese di uno dei territori più produttivi del paese hanno richiesto il 37 per cento in meno di personale per la prima volta dal 2016, da quando cioè era iniziata una fase duratura di espansione.

Diversi, e ancora più preoccupanti, sono i dati forniti al Foglio poche settimane fa da Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Group Italia, sempre in relazione ai contratti in somministrazione: nei quattro mesi successivi all’approvazione del decreto, cioè da settembre a dicembre, l’agenzia del lavoro guidata da Malacrida ha registrato 50 mila assunzioni temporanee in meno rispetto agli stessi mesi del 2017. Un vero crollo. “E poiché Adecco rappresenta circa un quinto del mercato delle agenzie per il lavoro – dice il manager – si può stimare che dal varo del provvedimento non siano stati rinnovati i contratti a termine di 250 mila persone”. Il meccanismo che fa da deterrente ai rinnovi, ha spiegato Malacrida, è quello delle causali, reintrodotte dal provvedimento con lo scopo di giustificare l'esigenza del datore di lavoro di prorogare un contratto a termine. Per questo da luglio, dopo i primi 12 mesi, serve fornire le causali per confermare il lavoratore, che in ogni caso non può essere rinnovato per più di 24 mesi. Prima di luglio, il limite era fissato a 36 mesi.

Un tentativo di ridimensionare gli effetti collaterali del decreto dignità nel settore della somministrazione viene dalla contrattazione tra agenzie del lavoro e sindacati, che nel rinnovare il contratto collettivo nazionale hanno previsto misure per favorire la continuità occupazionale e rafforzare il ruolo dei contratti indeterminati tra lavoratori e agenzie. “Riteniamo possa essere una soluzione virtuosa contro il rischio turnover generato dagli effetti del decreto dignità, che pone il limite di durata del contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) a 12 mesi” ha spiegato al Foglio Mattia Pirulli, segretario generale Felsa Cisl. Nonostante questo, per il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, c'è bisogno di “un provvedimento correttivo del legislatore, visti i risultati complessivi nel mercato del lavoro”. Se lo scopo del governo era ingessare il mercato occupazionale, il risultato è stato raggiunto.