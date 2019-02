Gli stimoli non finiscono mai

I dati pubblicati venerdì hanno mostrato che l’inflazione nella zona euro è scesa a gennaio (dall’1,6 all’1,4 per cento). L’inflazione di fondo (depurata dai prezzi dell’energia e dei beni alimentari) è al rialzo (dall’1 all’1,1 per cento) ma è dubbio che mantenga la tendenza ed è comunque sotto l’obiettivo del 2 per cento della Banca centrale europea. Insieme al rallentamento dell’economia continentale, alla recessione italiana, e al calo della produzione industriale tedesca, l’inflazione che non rialza la testa motiverà la...

