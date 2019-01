La coalizione gialloverde contrasta i piani di Francoforte per Carige

Roma. Solo ventiquattro ore dopo la predisposizione di un decreto che mette banca Carige in sicurezza, con un paracadute pubblico per scongiurare una eventuale fuga di depositi, i partiti della coalizione gialloverde, Lega e Movimento 5 stelle, hanno assunto una postura contraria rispetto al processo di rilancio iniziato dalla Banca centrale europea che ha commissariato l’istituto ligure una settimana fa. Il governo caldeggia la nazionalizzazione della banca, mentre la Bce ha come obiettivo quello di una aggregazione con un altro istituto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.