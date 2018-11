Un Gubitosi è per sempre

Che cosa hanno in comune Luigi Gubitosi e Luigi Di Maio, oltre al nome di battesimo e alla provenienza? In apparenza nulla, tanto distanti sono l’uno dall’altro per età, esperienza, mestiere, relazioni, abitudini, modo di vestire, di vivere, di essere. In realtà anche l’origine geografica non è la stessa, perché la Campania non è Napoli. Il Mattino che fa il suo mestiere di grande giornale partenopeo, domenica scorsa ha gioito perché “il napoletano Gubitosi è stato nominato alla testa della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.