La trattativa impossibile per una manovra impresentabile

Roma. “Il tasso di crescita non si negozia”. La dichiarazione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, con cui si è aperta una delicata giornata di vertici e Consiglio dei ministri per rispondere alle obiezioni della Commissione europea, doveva smentire le indiscrezioni che nei giorni scorsi hanno ipotizzato una riduzione della crescita stimata all’1,5 per cento dal governo. Le previsioni macroeconomiche non sono quindi il frutto di una trattativa con Bruxelles, ma neppure di una deliberazione presa in Consiglio dei ministri. Dovrebbero...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.