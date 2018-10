Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si aspettava, ha spinto oltre il 3 per cento il rendimento dei titoli di stato decennali, ai livelli di maggio post elezioni, e ha fatto perdere il dieci per cento circa ai titoli bancari. I contratti di assicurazione contro il rischio default di alcune...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.