Lezioni spagnole ai sovranisti alati

Nella Nota di aggiornamento al Def spuntano anche privatizzazioni per 10 miliardi. Promesse disattese in passato, eppure un’occasione è offerta da Alitalia la cui procedura di vendita scade il 31 ottobre e il prestito ponte di 900 milioni va restituito allo stato il 15 dicembre. Ma la maggioranza gialloverde intende ri-statalizzarla e Luigi Di Maio ha convocato i sindacati per il 12 ottobre con l’idea di prolungare la cassa integrazione evocando un nuovo interesse di Lufthansa che dovrebbe accettare di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.