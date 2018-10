Ubs vede opportunità di speculazione dalla bagarre gialloverde

La banca di investimenti Ubs scommette sulla stabilità dell'Italia, ma solo per i prossimi 24 mesi. “Giudichiamo molto basse le probabilità di un default dell'Italia in un orizzonte di due anni”, sostiene Mark Haefele, chief investment officer di Ubs Global Wealth Management, che in una nota dell'istituto elvetico consiglia l'acquisto dei titoli di stato a breve scadenza. La banca, spiega Haefele, ha infatti aperto una posizione “overweight”, cioè indirizzata agli acquisti, sui Btp a due anni, resi convenienti dalla recente ondata di vendite. “Crediamo che il recente sell-off sulla breve scadenza fornisca un’opportunità per comprare titoli a due anni”, si legge.

L'analisi, confidente nella tenuta a breve termine, conferma tuttavia l'esistenza di timori per una futura instabilità economica del paese. Haefele raccomanda cautela nell'investire nel debito italiano a lungo termine e soprattuto sconsiglia di esporsi troppo al rischio concentrando i propri investimenti in obbligazioni italiane. "I rendimenti italiani potrebbero essere spinti al rialzo dall'aumento delle tensioni tra l'Italia e la Commissione europea, da una rottura dell'attuale coalizione italiana, o dalla sostituzione dell'attuale ministro dell'Economia Giovanni Tria". A questo si aggiunge l'attesa per il giudizio delle agenzie di rating, che però secondo la banca non raggiungerà nel prossimo anno il livello “junk”: "Anche in previsione di un declassamento del rating italiano di un livello, ci aspettiamo che si mantenga nella fascia investment grade almeno per i prossimi 12 mesi”. Il costo del debito italiano, ricorda la nota, non crescerà all'improvviso perché “i titoli di stato in scadenza entro fine 2019 sono solo il 13 per cento del totale e quindi l'aumento dei rendimenti farà salire solo gradualmente il costo del debito”. Prima di un eventuale tracollo, c'è ancora spazio per fare affari.