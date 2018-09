Non è un affare se Vivendi scappa

Adieu, o forse au revoir. Vivendi ha annunciato l’uscita dal patto di sindacato di Mediobanca, della quale è secondo azionista: lo snodo della finanza italiana (controllato da Unicredit, controlla a sua volta Generali) diviene così per la prima volta contendibile. Anche per Vivendi, benché l’azienda di Vincent Bolloré abbia dichiarato di volersi concentrare sui settori più congeniali: telecomunicazioni e media. Vivendi è tuttora primo azionista di Tim, con il 24 per cento, pur avendone perso il controllo a opera dell’alleanza...

