[Questo articolo è stato pubblicato sull'inserto economico Il Foglio48ore in edicola mercoledì 26 settembre. Potere acquistarlo qui] Chi andrà a presiedere la Consob? Fatto fuori Mario Nava, scelto dal governo Gentiloni in zona Cesarini, infuria la battaglia per le nomine secondo il manuale Cencelli in versione giallo-verde (come chiamarlo, manuale Casalino?). C’è il rischio di una investitura tutta politica che ridurrebbe l’autonomia di un’autorità indipendente, ma il pericolo forse maggiore è il pregiudizio giustizialista. La Consob, anziché guardiana del mercato...

