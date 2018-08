Viva i capitani (e i capitali) stranieri

Il sovranismo è insensato non solo nella sua declinazione “monetaria” in un’area come l’Eurozona in cui alcuni stati sovrani indipendenti si sono impegnati volontariamente a cedere buona parte della loro sovranità. Nel caso italiano, il sovranismo economico si dimostra fallace anche se declinato come “difesa” della proprietà da un agente straniero, in un contesto di interdipendenza economica tra stati e macro-regioni. Nella sua analisi sui bilanci delle principali 2.075 società italiane l’Area Studi di Mediobanca rileva che nel 2017 i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.