La mini multa a Google

Era la multa più grande mai comminata dall’Unione europea, più di quattro miliardi di euro di penale pensati per mettere in ginocchio un’azienda che, dicono i burocrati di Bruxelles, da un decennio danneggia la competizione in ambito digitale. Ma Google, che lunedì ha presentato i risultati trimestrali, ha soffiato via il peso di questa multa immane come un granello di polvere appoggiato sul bavero della giacca. Dovere contabilizzare un’uscita da 4,34 miliardi di euro (5,1 miliardi di dollari) sarebbe esiziale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.