La Fed mette nei guai il sovranismo

In pochi giorni la Federal reserve, la banca centrale americana il cui vertice è soggetto allo spoil system presidenziale (come piacerebbe per la Banca d’Italia ai sovranisti italiani, magari perché agisca “in sinergia con il governo” per dirla con la viceministra grillina Laura Castelli), ha dato a Donald Trump non pochi dispiaceri. Il 5 luglio pubblicando come da prassi le minute delle riunioni del mese prima, i suoi funzionari hanno confermato che ci saranno altri rialzi dei tassi sul dollaro,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.