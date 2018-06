O la Borsa o il sovranismo

Sottoposti a critiche, anche pungenti, messi alla berlina dagli editoriali, irrisi nella convegnistica varia, i governi non cadono, i ministri non cambiano linea, i presidenti puntano tranquillamente alla rielezione. Sì, c’è qualcuno che la prende più sul personale, come faceva Giulio Tremonti, ma poi, insomma, si va avanti. E soprattutto vanno avanti gli elettori, ponderano pensioni future e non ne vedono il contraltare fiscale, gradiscono redditi senza lavoro e tralasciano di censurare l’inazione pubblica, il fermo agli investimenti produttivi. Per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.