Dazi nostri

E’ un periodo in cui è difficile ragionare. Ma prima o poi, quando tutta la polvere del ribellismo ottuso contro le élite, l’establishment, l’Europa e il Bilderberg si sarà posata, bisognerà fare una serena riflessione su questo “sovranismo” che sbandiera l’“interesse nazionale” come unica fissazione. Perché al momento paiono scatole vuote, formule prive di contenuti. Qualcuno, con calma, senza urlare, senza battere i pugni, magari se qualcun altro glielo chiede, dovrà un giorno spiegare in cosa consiste questo “interesse nazionale”....

