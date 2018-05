Il terrore per la decrescita poco felice

In linea di principio, ma solo perché sono italiani oltre l’etichetta “made in” che fanno cucire sui loro capi, gli imprenditori della moda italiana vorrebbero ricacciare in gola al Financial Times i suoi insulti sul possibile “governo dell’incompetenza”, e imporre ai quotidiani tedeschi che irridono le tempistiche sulla nascita dell’esecutivo la stessa pazienza mostrata con la cancelliera Angela Merkel per formare il suo. In realtà, il sistema moda che contribuisce per il cinquanta per cento alla bilancia commerciale italiana (oltre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.