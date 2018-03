I dieci anni (di crisi) che hanno migliorato le esportazioni italiane

Mentre i dati Istat di gennaio 2018 hanno visto l’export italiano crescere ancora del 9,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, confermando la buona intonazione degli ultimi mesi, l’Eurostat ha appena diffuso le statistiche complete di commercio estero dei paesi europei per il 2017. E’ quindi possibile tracciare un bilancio di lungo periodo 2007-2017 dell’interscambio dell’Italia dal quale risulta evidente che il nostro paese in dieci anni ha realizzato un autentico ribaltamento del suo saldo commerciale, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.