Non sabotate le fondamenta

L’economia italiana mantiene un profilo espansivo, in un quadro internazionale ed europeo positivo. La crescita del pil nel quarto trimestre 2017, dello 0,3 per cento, è stata appena inferiore ai due trimestri precedenti, ma l’andamento della produzione industriale, dell’export, l’aumento dell’accumulazione di capitale di aziende e famiglie, e anche il miglioramento della produttività delineano uno scenario favorevole per i prossimi mesi”. Non si tratta di un comunicato uscito fuori tempo massimo da Palazzo Chigi ma della nota mensile dell’Istat...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.