Una Bce tedesca non sarà la fine del mondo

La ripresa è robusta, “mai così forte dopo la crisi”. Ma l’inflazione no: “Non mostra segni convincenti di aggiustamento al rialzo”. Così oggi Mario Draghi alla commissione Affari economici del Parlamento europeo, audizione attesa non solo perché apriva la settimana precedente le elezioni italiane ma anche in quanto è ormai aperta la successione ai vertici della Bce. Col ministro spagnolo Luis de Guindos nominato vicepresidente, strappo al dogma della lontananza della Bce dalla politica e dai governi (“ma la garanzia è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.