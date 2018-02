Numeri da risveglio bancario europeo

L’industria bancaria europea ha mostrato una vitalità notevole nel 2017 e sta cominciando a lavorare più per i soci e i clienti e meno per i regolatori, ai quali va riconosciuto il merito di avere disciplinato il settore, pure in modo drastico, con requisiti stringenti e verifiche puntigliose dei piani di recupero, realizzati in primis riducendo i costi. Banche italiane, francesi, spagnole hanno riportato risultati migliori delle attese. In Italia l’indice Ftse Banche ha guadagnato il 37,12 per cento in...

