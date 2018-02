Politica col retrovisore sul lavoro

A dicembre 2017 la disoccupazione è scesa di un altro decimale sotto l’11 per cento, al 10,8. Livello più basso da agosto 2012, ma allora l’indice cresceva rapidamente (il picco fu il 13,5 per cento nel primo trimestre 2014), mentre ora va lentamente in direzione opposta. Anche la disoccupazione giovanile cala al 32,2 per cento; era al 44,2 a giugno 2015. Alla riduzione della disoccupazione s’accompagna quella dell’occupazione: la spiegazione statistica è nel numero di persone che cercano o non...

