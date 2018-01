Tra i grandi paesi dell’Euro-area l’Italia è quello che negli anni passati ha fatto il minor ricorso alle delocalizzazioni produttive. La nostra produzione per filiere e la fitta rete di piccole e medie imprese e distretti ha fatto sì che l’industria italiana sia rimasta fortemente radicata sul nostro territorio anche nell’epoca della globalizzazione più selvaggia, quella che Trump cerca ora di contrastare con la dottrina dell’America First. Solo un limitato numero di imprese italiane, per la maggior parte grandi e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.