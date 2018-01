I profeti dell’apocalisse accolti a Davos la prossima settimana, sono chiamati a riscrivere la parte finora recitata nella commedia dei potenti. Lo scenario è sempre lo stesso, ma il copione è in gran parte cambiato. Per la prima volta in dieci anni si discute non di crisi, ma di sviluppo; non di crolli, colassi e sfracelli, ma di economie che crescono tutte insieme, redditi che salgono, salari che aumentano, profitti che si gonfiano. Vuoi vedere che invece di una stagnazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.