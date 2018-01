In economia si vota il 10 aprile

Mentre si avvicina la campagna elettorale i programmi economici dei partiti sono ancora involuti e si sostanziano in promesse elettorali di difficile realizzazione visti i vincoli di bilancio. L’impossibilità di fuggire dalla realtà di una riduzione dell’allentamento monetario della Banca centrale europea costringerà poi la politica nazionale alla responsabilità istituzionale per piazzare i titoli di stato. E’ già difficile fare in modo che le cose restino come stanno, senza strafare. In aprile probabilmente si dovrà fare una manovra correttiva e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.