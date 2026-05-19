di cosa parlare stasera a cena
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Putin provoca la Lettonia con le bugie
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
di
19 MAY 26
Foto ANSA
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Vladimir Putin provoca la Lettonia, affermando cose false. È successo anche con altri paesi dell'area baltica o nordeuropea. E come era successo recentemente con l'Armenia, mentre sono note le intrusioni russe nei sistemi politici dei paesi del sud est europeo. Per la Lettonia, però, le notizie false riguardano un tema che potrebbe già costituire uno spunto per future provocazioni e per giustificare ritorsioni militari. Forse è per questa ragione che a intervenire per contestate le notizie false e per replicare al Cremlino è stato direttamente il presidente lettone.
E le provocazioni all'Estonia.
Una spiegazione dai servizi ucraini.
E il lavoro in direzione opposta da parte americana.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Domande su cosa sia il terrorismo.
Fatto#2
I comandi militari americani vanno avanti malgrado gli ordini confusi del presidente e riferiscono sulle operazioni condotte per il blocco alle navi che partono dai porti iraniani.
Fatto#3
Tutti parlano dello scoop del Financial Times. Xi, ha scritto il giornale inglese, avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe pentirsi dell'attacco all'Ucraina.
Ma poi si viene anche a sapere di aiuti militari cinesi ai russi (la prima e la seconda notizia potrebbero anche non essere in contraddizione).
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