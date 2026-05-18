Il rischio latente, dopo l'attentato di Modena

Nessuno censura le parole aggressive e contrarie alla civiltà cristiana scritte tempo fa dall’attentatore di Modena. Il pericolo di altri attentati è chiaramente percepito e condiviso. È la paura a guidare commenti e reazioni politiche e a portare quel grado di irrazionalità, sottovalutazione, diversione, che tutti percepiamo nelle prime, affrettate, valutazioni. Riflettendo più a freddo ci si dovrebbe concentrare sul pericolo costituito da persone che assumono l’odio sociale, rielaborato attraverso la diversità religiosa, come una specie di mandato a colpire. Non si tratta di terrorismo organizzato, certo, e neanche di pura e semplice follia. Ma non c’è molta razionalità nell’insistenza a individuare di cosa “non” si tratta. È un meccanismo, questo della spunta da mettere su ciò che deve essere escluso, che serve a liberarci di qualche fantasma, di qualche paura, ma non ci dice nulla sui pericoli futuri. Né si può immaginare di psicanalizzare tutti i residenti per dare poi certificati di affidabilità. Circolano, con ogni evidenza e in vari ambienti, idee e progetti contrari alla vita sociale di tipo occidentale. Il mito palestinese ne viene assunto a ispirazione generale, riassumendo tutte le forme di contrapposizione ai sistemi democratici e liberali, con l’aggiunta sinistra (ma di grande successo) dell’antisemitismo. Il modello operativo (l’auto contro i passanti, i coltelli) li offre il terrorismo internazionale, con la sua organizzazione e la sua storia. L’imitazione è semplice, la comprensione specifica del rischio è tremendamente difficile. Le autorità politiche e di polizia hanno il dovere della prudenza e la necessità di non dare soddisfazione a chi cerca atti esemplari.