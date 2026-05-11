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Putin rilancia Schroeder, l'Europa risponde con Kallas

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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11 MAY 26
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L'operazione diplomatica speciale con cui Vladimir Putin ha tentato di far passare Gehrard Schroeder come possibile mediatore tra Ue e Russia è servita a mettere in evidenza le connessioni profonde e personali tra cui è stata costruita per un paio di decenni una politica estera europea molto squilibrata e vincolata a poteri esterni. Il tutto mascherato da tutela dell'interesse tedesco, mentre, in realtà, a essere tutelato era solo il rapporto con la Russia
Kaja Kallas è stata molto chiara nella bocciatura della sortita putiniana e ha poi ricordato che l'Ue va avanti sia nelle
Iniziative verso i Balcani sia nel sostegno all'Ucraina

Le tre "cose" principali

Fatto 1
La quarantena italiana per un caso di hantavirus
Per ora tutto benissimo e tante congratulazioni reciproche nella gestione del rischio da hantavirus, ma i governi finora hanno avuto a che fare con la parte più facile della questione
Fatto 2
Alessandro Giuli e la linea autonoma perfino dal suo governo. Un contribuito al pluralismo in una maggioranza con troppo allineata e che per questo fa più rumore
Fatto 3
A Gaza ci sono ancora tunnel da identificare e distruggere. Infrastrutture militari, offensive e difensive, costruite negli anni da Hamas con il bilancio destinato alla popolazione

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