Putin rilancia Schroeder, l'Europa risponde con Kallas

L'operazione diplomatica speciale con cui Vladimir Putin ha tentato di far passare Gehrard Schroeder come possibile mediatore tra Ue e Russia è servita a mettere in evidenza le connessioni profonde e personali tra cui è stata costruita per un paio di decenni una politica estera europea molto squilibrata e vincolata a poteri esterni. Il tutto mascherato da tutela dell'interesse tedesco, mentre, in realtà, a essere tutelato era solo il rapporto con la Russia