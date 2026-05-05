La mossa americana su Hormuz complica la strategia di Teheran

E aumenta i fronti su cui l’Iran deve provare a impegnarsi, perché la minaccia di nuovi attacchi sulla terraferma non è stata ritirata come non è stato interrotto il blocco navale americano posto poco il superamento dello Stretto di Hormuz. Troppi fronti, troppi impegni, la leadership iraniana è spezzettata e i vari capi fazione ormai non comunicano tra loro (si dice che il presidente Pezeshkian fosse del tutto ignaro degli attacchi agli Uae), ma il metodo basato sulla divisione delle responsabilità sta andando in crisi proprio di fronte alla varietà delle forme di intervento militare messe in atto dalle forze americane, con la divisione dei compiti tra flotta che protegge le navi commerciali, flotta votata all’offensiva navale, aerei pronti a colpire di nuovo, truppe tenute a disposizione nelle basi e sulle navi.