Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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Non si sa bene con chi parla Trump in Iran, ma, a quella entità misteriosa, dice di sbrigarsi e di comportarsi seriamente. Intanto, confidandosi con i collaboratori, dice di voler chiudere presto la missione militare.

Più lineare la condotta di Netanyahu in questa fase della guerra, con totale chiarezza sugli obiettivi dichiarati e rivendicati dal governo israeliano. Ed è di grande importanza strategica il colpo contro il principale comandante delle forze navali irachene, impegnato nel blocco di Hormuz.

E poi c’è il gruppo dei paesi del Golfo che non vuole affatto interrompere la pressione militare sull’Iran. Mentre il regime iraniano vorrebbe arruolare anche i dodicenni.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Meloni al contrattacco, parte dal fronte interno. E poi, in tutt’altro registro, rivendica i nuovi criteri (più pro imprese) per l’uso dei fondi di coesione e, soprattutto, avvia la nuova stagione del governo per cercare di recuperare dopo la scivolata referendaria.

Scossoni anche dentro Forza Italia. E altre litigate locali che, però, qualcosa significano.

Fatto#2

La Guardia di Finanza fa perquisizioni anticorruzione per attività legate a grandi commesse informatiche pubbliche e comincia subito il circo mediatico attorno a possibili nomi di politici, magari in cerca di casuali coincidenze con chi si è fortemente impegnato per la riforma giudiziaria poi bocciata dal referendum. Ma c’è anche il pieno supporto alla magistratura.

Fatto#3

Gli inglesi, che sono gli unici attivi militarmente nel contrasto al regime iraniano oltre a Usa e Israele, prendono anche di petto la questione della flotta ombra che trasporta il petrolio russo. E c’è l’apprezzamento ucraino. Mentre altri fronti simili si aprono.

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