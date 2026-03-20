La Nato codarda e la tracotanza di Trump

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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Donald Trump usa certamente un linguaggio sbagliato e non approfondisce troppo le analisi strategiche, ma non è troppo criticabile la definizione di codardi per gli alleati Nato dai quali viene un gentile rifiuto alla compartecipazione militare per difendere ora il passaggio delle navi nelle acque minacciate dall’Iran. Dai partner Nato, europei in testa, arriva una risposta che è obiettivamente tanto offensiva quanto lo sono il turpiloquio e la tracotanza trumpiani. Perché rispondere che sì, interverremo, ma solo come missione Onu e solo quando le cose si tranquillizzeranno è una presa in giro ed è anche una provocazione. C’è il riconoscimento della necessità di garantire sicurezza alle navi e di farlo con la forza, ma, spiace, la prima disponibilità delle nostre marine sarà tra qualche tempo, a cose sistemate, e, possibilmente, con un bel consesso di kantiani alla guida dell’Iran. Questa, un po’ all’ingrosso, è anche una delle ragioni per cui i paesi europei non hanno alcun ruolo, parole a parte, nella stabilizzazione dei rapporti tra Israele e i palestinesi. Si paga la mancanza di credibilità che deriva dall’abbandono della capacità di usare la forza militare in modo strategico, come componente della propria influenza politica

Le critiche americane al piano di Trump in Iran.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

La posizione americana è un po’ rozza, ma si capisce.

Nella confusione, Putin, come si dice a Roma, ce prova.

E Khamenei, o chi per lui, minaccia.

Fatto#2

Anche la Francia a volte si capisce cosa vuole (ma poi complica un po’ troppo le cose).

Anche la Nato, almeno da queste parti, sa cosa fare.

Fatto#3

Ovviamente votate sì e parlatene a cena.

E qualche numero, sempre per gli amici a cena.

E ottime opinioni documentate e autorevoli, attingete qui.

Chi legge il Foglio legga questa cosa per parlarne nelle cene referendarie.

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