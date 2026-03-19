Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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A ricatto petrolifero, ricatto petrolifero e mezzo. Assieme alle operazioni militari per togliere all'Iran la possibilità di agire per bloccare il traffico navale nello stretto di Hormuz va avanti, con minore clamore, la distruzione della logistica e degli impianti produttivi con cui l'Iran realizza la sua produzione. La capacità di sostenere nel tempo la quasi totale eliminazione della quota iraniana nel mercato energetico, contrariamente a quanto si può credere, è maggiore per i paesi industrializzati e per il blocco americano/israeliano rispetto all'Iran, con l'attuale regime e aì suoi clienti petroliferi.

Mentre Trump, con un po' di gioco delle parti, dice che Israele ha esagerato. La sua direttrice dell'intelligence però lo smentisce sul nucleare (da prendere con le molle). Ma l'Iran è specialista da tempo nel ricatto petrolifero e l'intervento militare era ormai necessario.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Gli europei, Uk annesso, condannano le rappresaglie iraniane contro altre strutture petrolifere del Golfo ma non sanno che fare.

Anne Applebaum dice che tanto Trump gli europei non li voleva. L'Economist dice che Trump sta sbagliando. La Nato, invece, approva. Il Pentagono chiede più soldi.

Fatto #2

Il neo dissidente, già putiniano di ferro, è già stato portato in un ospedale psichiatrico, come da tradizione.

Fatto #3

Ecco qui una stupidaggine referendaria di cui si potrebbe parlare a cena per spezzare la noia polarizzazione del discorso sulla giustizia. Una parte del fronte del No motiva la scelta come spallata al governo Meloni. Ma forse qui c'è un errore. Non solo per la ragione banale, e cioè perché Meloni ha detto che non va via se vince il No, ma per una questione più sottile. Meloni sconfitta al referendum potrebbe di nuovo intestarsi, e con qualche ragione, il ruolo dell'underdog e della combattente solitaria ed esterna al sistema. Potrebbe di nuovo chiamare i suoi a raccolta per ragioni identitarie e fate appello all'ostilità per tutto ciò che in Italia è vincente o va per la maggiore. Ripeschiamo per l'occasione un perfetto Stefano Ceccanti.

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